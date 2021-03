Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und dem Saarland, Laschet und Hans, haben ihre Lockerungspläne in der Corona-Pandemie gegen Kritik von Bundeskanzlerin Merkel verteidigt.

Bei einer Sitzung des CDU-Präsidiums bekannte sich der Parteivorsitzende und NRW-Ministerpräsident Laschet nach Angaben aus Teilnehmerkreisen klar zu mehr Tests als Instrument in der Krise. Er habe betont, dass es in Nordrhein-Westfalen eine landesweite Notbremse gebe, hieß es.



Der saarländische Ministerpräsident Hans erklärte demnach, in seinem Bundesland würden Testauflagen an die Stelle von Beschränkungen gesetzt. Damit bringe man die Menschen dazu, im Freien getestet zusammenzukommen, statt im Verborgenen ohne Tests und Maßnahmen. Man nehme nicht Infektionen in Kauf, sondern entdecke im Gegenteil Neuinfektionen.



Bundeskanzlerin Merkel hatte sich gegen geplante Lockerungen und Modellprojekte in der Pandemie positioniert. Im ARD-Fernsehen appellierte sie an die Länder, im Rahmen der sogenannten Notbremsenregelung deutlich schärfere Maßnahmen als bisher zu ergreifen. Merkel deutete auch an, der Bund könne tätig werden, falls die Länder nicht handeln sollten.

