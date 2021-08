Die Bundespolizei kontrolliert verstärkt die seit gestern geltende Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland.

Damit soll verhindert werden, dass sich das Virus und vor allem die sogenannte Delta-Variante zum Ende der Sommerferien hin weiter ausbreiten. Alle Einreisenden ab zwölf Jahren müssen nachweisen können, dass sie entweder negativ getestet, gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind.



Ein Sprecher der Bundespolizei in Sachsen sagte, die Einsatzkräfte versuchten, so viele Reiserückkehrer wie möglich abzufangen und zu überprüfen. Vor allem an Autobahnen und Bundesstraßen, aber auch an Zugstrecken soll intensiv kontrolliert werden. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in einem Umkreis von 30 Kilmetern auf deutscher Seite überwacht, ob die neuen Vorschriften erfüllt werden.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.