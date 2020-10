In der Bundesregierung wächst die Befürchtung, dass die Corona-Pandemie in Deutschland außer Kontrolle geraten könnte. Heute früh hatte das Robert Koch-Institut einen sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen auf über 4.000 gemeldet. In Berlin, Frankfurt am Main und weiteren Städten wurde die kritische Marke von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner überschritten.

Kanzleramtschef Braun äußerte die Sorge, dass es den kommunalen Gesundheitsämtern nicht mehr gelingen könnte, Kontakte nachzuverfolgen und Ansteckungsketten zu durchbrechen. Gesundheitsminister Spahn rief die Bevölkerung zu mehr Wachsamkeit und zur Einhaltung der Hygiene-Regeln auf.



Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, morgen mit den Bürgermeistern der elf größten deutschen Städte über die Lage zu beraten.

