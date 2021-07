Die Bundesregierung stuft ganz Spanien aufgrund steigender Infektionszahlen als Corona-Risikogebiet ein.

Das teilt das Auswärtige Amt in Berlin mit. Die Regelung tritt am Sonntag in Kraft. Damit gilt für Reiserückkehrer nach Deutschland eine Quarantänepflicht, die allerdings mit einem negativen Test umgangen werden kann und für Geimpfte und Genesene nicht gilt. Bislang galten nur einzelne spanische Regionen als Risikogebiete. Die Infektionszahlen in Spanien waren in den letzten Wochen drastisch angestiegen.



Tourismusministerin Reyes Maroto hatte zuvor betont, ihr Land sei weiterhin ein sicheres Ziel für Urlauber. Man dürfe die Situation nicht allein basierend auf den Infektionszahlen bewerten.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.