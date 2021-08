Die Bundesregierung arbeitet offenbar an einem Konzept, um die Corona-Impfquote in Deutschland zu erhöhen.

Mit möglichen Einschränkungen in den Herbst- und Wintermonaten soll der Druck auf Ungeimpfte erhöht werden. Das geht aus einem Papier hervor, das das Bundesgesundheitsministerium am kommenden Dienstag für die Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern erstellt hat. Darin ist neben kostenpflichtigen Coronatests auch die Rede davon, dass Ungeimpfte von Veranstaltungen ausgeschlossen und ihnen Kontaktbeschränkungen auferlegt werden könnten. Eine Regierungssprecherin appellierte erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen und ergänzte zugleich, man wolle keine Impfpflicht durch die Hintertür.



Bundesweit haben zur Zeit 53 Prozent der Bevölkerung einen vollen Impfschutz, 62 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Zuletzt ließ das Impftempo aber erheblich nach. Auch der Betrieb der großen Impfzentren steht wegen der vielerorts geringen Auslastung inzwischen zur Debatte.

