Die Bundesregierung fordert die Länder offenbar dazu auf, die neuen Corona-Beschränkungen nicht zu zögerlich umzusetzen. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus einem Schreiben von Justizministerin Lambrecht und Innenminister Seehofer an die Ministerpräsidenten.

Darin heißt es, würden keine oder weniger einschneidende Maßnahmen getroffen, könnte sich das Infektionsgeschehen rasant verschärfen. Dies würde zu einer Zunahme von schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen führen sowie zu einer starken Belastung des Gesundheitssystems. Die neuen Beschränkungen sollen ab Montag gelten. Zuständig für die konkreten Bestimmungen sind die Bundesländer.



Bundespräsident Steinmeier sieht Deutschland in einer kritischen Phase. Er sei besorgt darüber, dass die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern spürbar steige, sagte Steinmeier der Deutschen Welle. Entweder gelinge es, mit den vorhandenen Möglichkeiten die Infektionen signifikant einzudämmen, oder aber die Lage gerate außer Kontrolle.

Keine Garantie für Aufhebung Ende November

Unionsfraktionschef Brinkhaus will nicht versprechen, dass der Teil-Lockdown zum Dezember hin endet. Dies sei der Plan, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Garantieren könne das aber niemand.



Der Bonner Virologe Streeck glaubt nicht, dass die Einschränkungen dazu führen werden, die Zahl der Coronafälle dauerhaft zu senken. Zwar könne man jetzt die Neuinfektionen reduzieren, sagte Streeck der "Süddeutschen Zeitung". Aber mit dem Ende der Maßnahmen in vier Wochen würden sie wieder steigen. Denn das Virus gehe ja nicht weg. Was man brauche, sei eine Langzeitstrategie.

