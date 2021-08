Die Bundesregierung prüft, ob im Fernverkehr der Bahn und bei Inlandsflügen künftig die sogenannte 3G-Regel gilt.

Dann dürften diese Verkehrsmittel nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete nutzen. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, vor allem in der jungen Altersgruppe, die sich noch nicht impfen lassen könne, stiegen die Fallzahlen. Engmaschiges Testen bringe deshalb zusätzlichen Schutz. Als Vorbild für einen solchen Schritt nannte Seibert Frankreich, wo die Nachweispflicht bereits im Fernverkehr gilt.



In Deutschland gibt es die 3G-Regel bislang nur bei Auslandsflügen und einigen Bereichen des öffentlichen Lebens - etwa dem Restaurantbesuch in Innenräumen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 27.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 27.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.