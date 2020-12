In der Coronakrise hat sich die Bundesregierung zusätzliche Kontingente an Impfdosen gesichert.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Berlin geht es um 30 Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer auf der Grundlage nationaler Vereinbarungen. Hinzu kommen aus einer EU-weiten Bestellung noch einmal fast 56 Millionen Dosen - statt wie bisher vorgesehen 40 Millionen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am Montag ihre Beurteilung des Serums von Biontech/Pfizer abgeben. Erfolgt danach auch die Zulassung durch die EU-Kommission, könnten die Impfungen am 27. Dezember beginnen.



Laut Gesundheitsministerium sicherte sich Deutschland über das EU-Kontingent auch mehr als 50 Millionen Dosen des Herstellers Moderna. Auch hier wird auf nationaler Ebene über weitere Lieferungen verhandelt. Die gesamten Kontingente von Biontech und Moderna sollen im Laufe des kommenden Jahres zur Verfügung stehen.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.