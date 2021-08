In der Bundesregierung herrscht mit Blick auf eine mögliche Einführung der sogenannten 3G-Regel in Fernzügen Uneinigkeit. Regierungssprecher Seibert teilte in Berlin mit, Bundeskanzlerin Merkel halte dies zum Schutz vor Ansteckungen trotz der Bedenken aus mehreren Ministerien weiter für eine mögliche und sinnvolle Maßnahme.

Seibert verwies darauf, dass in Frankreich seit Anfang des Monats die 3G-Regel im Fernverkehr der Bahn gelte, Italien werde diese ab Anfang September einführen. Dort sei die Regel weder unmöglich noch unkontrollierbar. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hatte sich gestern in der TV-Debatte mit seinen Konkurrenten ebenfalls für die Einführung ausgesprochen.



Bundesgesundheitsminister Spahn sagte "Bild TV", er sehe die 3G-Regel in Fernzügen nicht kommen. Dies habe eine Prüfung durch die Fachressorts ergeben. In der Stellungnahme der Ministerien für Gesundheit, Inneres und Verkehr an das Kanzleramt heißt es, eine solche Vorschrift sei weder aus gesundheitlichen Gründen nötig noch durchsetzbar. Eine Einführung der 3G-Regel würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte, Genesene oder negativ auf das Coronavirus Getestete mit einem Fernzug fahren dürften.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 27.08.)



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 30.08.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 29.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.