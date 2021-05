Die Bundesregierung hat die Einstufung Großbritanniens als Corona-Virusvariantengebiet verteidigt.

Dieser Schritt sei hart für Großbritannien, aber er sei notwendig, um die schnelle Ausbreitung der indischen Variante in Deutschland zu verhindern, hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium. Die Einstufung gilt ab Sonntag um Mitternacht. Man müsse verhindern, dass ansteckende Virusvarianten die positive Entwicklung bei der Zahl der bestätigten Neuinfektionen gefährdeten. Man sei erst dann besser gewappnet, wenn mehr Menschen in Deutschland geimpft seien.



Die Einstufung als Virusvariantengebiet bedeutet unter anderem, dass die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland erschwert wird. Sowohl Fluggesellschaften als auch Bus- und Bahnunternehmen dürfen ab Sonntag nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern - oder Personen, die im Bundesgebiet leben und gemeldet sind. Wer einreist, muss sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Dies kann auch nicht durch negative Tests verkürzt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.