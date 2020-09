Deutschland hat wegen hoher Corona-Infektionszahlen Belgien und Island als Risikogebiete eingestuft.

Das Robert Koch-Institut aktualisierte seine Liste am Abend entsprechend und nahm mit Wales und Nordirland erstmals auch Teile Großbritanniens auf.



In Frankreich kamen die Regionen Pays de la Loire und Burgogne hinzu. Damit ist im größten Nachbarland Deutschlands nur noch die einst besonders stark von der Pandemie betroffene Grenzregion Grand Est von der Einstufung als Risikogebiet ausgenommen.



Dass Auswärtige Amt veröffentlichte noch am Abend eine Reisewarnung für Belgien, Rumänien und Litauen im Internet.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.