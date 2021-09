Die Bundesregierung hat Forderungen nach einem festen Datum für ein Ende aller Corona-Auflagen zurückgewiesen.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, man könne über die Entwicklung des Infektionsgeschehens in den vergangenen Tagen durchaus froh sein. Aber es gebe aus heutiger Sicht nicht die Grundlage um zu sagen, der Tag X sei derjenige, an dem alle Beschränkungen fielen. Seibert erklärte weiter, es gebe noch deutlich zu viele Ungeimpfte und große regionale Unterschiede bei der Impfquote in den Bundesländern. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, hatte ein Ende aller Beschränkungen zum 30. Oktober gefordert.



Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen verändert sich weiterhin nur wenig. Sie liegt jetzt nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 71,0. Am Vortag betrug der Wert 70,5. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages mehr als 3.700 neue Ansteckungen und 13 weitere Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 1,65 an.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.