Die Bundesregierung wehrt sich gegen den Vorwurf, dass mit dem vorgeschlagenen Wiederaufbaufonds der Einstieg in eine Schuldenunion in der EU verbunden sei.

Deutschland und Frankreich hätten sich für den einmaligen und außergewöhnlichen Fall der Corona-Pandemie sowohl für den Fonds als auch für eine Kreditaufnahme durch die EU-Kommission ausgesprochen, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Es gebe einen verbindlichen Rückzahlungsplan, eine Anbindung an den EU-Haushalt und einen klar definierten Umfang. Das sei etwas anderes als eine gemeinsame Schuldenaufnahme. Es handele sich nicht um Eurobonds in anderem Gewand, betonte Seibert.



Kritik an dem Vorschlag war vor allem von den Oppositionsparteien AfD und FDP, aber auch aus den Reihen der Unionsparteien gekommen. Unter den EU-Staaten lehnen ihn mehrere Nettozahlerländer wie Österreich und die Niederlande ab.