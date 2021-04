Der Bundestag hat mit den Stimmen von Union und SPD die Reform des Infektionsschutzgesetzes beschlossen.

Mit der sogenannten "Corona-Notbremse" sollen demnächst bundesweit einheitliche Regeln in Kraft treten. In Städten und Landkreisen, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt, wird es automatisch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr geben. Schulen müssen ab einer Inzidenz von 165 in den Distanzunterricht gehen, zunächst war hier der Grenzwert von 200 vorgesehen. Die Gültigkeit des Gesetzes ist zunächst bis zum 30. Juni begrenzt. Morgen muss sich der Bundesrat mit dem Gesetz befassen. FDP-Chef Lindner kündigte Verfassungsbeschwerde an. Er sehe die Regeln zur Ausgangsbeschränkung als hoch problematisch an, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.