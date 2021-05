Der Bundestag hat den von der Bundesregierung geplanten neuen Regeln für Geimpfte und Genesene zugestimmt. Wenn auch der Bundesrat zustimmt, können schon ab Sonntag viele Einschränkungen für diese Gruppen wegfallen.

Neben den Koalitionsfraktionen votierten auch Grüne und Linke für die Verordnung. Die AfD stimmte dagegen, die FDP enthielt sich. Zuvor hatte Bundesjustizministerin Lambrecht um Zustimmung für das Vorhaben geworben. Es handele sich um einen wichtigen Schritt und um ein rechtsstaatliches Gebot, sagte die SPD-Politikerin. Es gehe zum Beispiel darum, dass Menschen in Pflegeheimen künftig wieder gemeinsam im Speisesaal essen könnten oder Geschwister am Muttertag auch gemeinsam ihre Mutter besuchen könnten.



Die Verordnung sieht vor, dass für Menschen mit vollständigem Impfschutz gegen Covid-19 und für diejenigen, die eine Erkrankung überstanden haben, innerhalb bestimmter Fristen die geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Quarantänepflichten wegfallen. In vielen Bereichen sollen sie zudem negativ Getesteten gleichgestellt werden - etwa beim Einkaufen und beim Friseurbesuch. Die Pflicht zum Maskentragen und Abstandhalten bleibt bestehen.



Morgen befasst sich der Bundesrat mit der Verordnung. Stimmt er zu, könnte die Neuregelung am Sonntag in Kraft treten. Mehrere Bundesländer haben bereits Erleichterungen für Geimpfte und Genesene festgelegt.

Habeck: Freiheiten bedürfen keiner Rechtfertigung

Der Grünen-Vorsitzende Habeck begrüßte es, dass für vollständig Geimpfte und Genesene einzelne Corona-Beschränkungen zurückgenommen werden sollen. Dies sei richtig, sagte Habeck im Dlf. Denn nicht Freiheiten seien rechtfertigungsbedürftig, sondern Einschränkungen.



Die Rechtslage sei hier klar, betonte Habeck im Deutschlandfunk. So könnten etwa Menschen in Alten- und Pflegeheimen wieder mehr Besuch empfangen. Zudem betonte Habeck in Bezug auf die Impfstrategie, es müsse jetzt schnell und pragmatisch gehandelt werden.



Mit Blick auf Pfingsten wollen einige Länder auch darüber hinaus Beschränkungen zurücknehmen, um Tourismus zu ermöglichen: ein Überblick.



Thema - Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene?

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 06.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 03.05.)

Test und Schutz

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 03.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 20.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 03.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 30.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 30.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.