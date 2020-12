Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat der Bundestag die Antragspflicht bei Insolvenzen bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt.

Der Aufschub um einen Monat soll verhindern, dass zahlungsunfähige oder überschuldete Firmen in die Pleite rutschen, weil die staatlichen Hilfen erst im Januar ausgezahlt werden. Bislang musste der Antrag spätestens drei Wochen nach Eintritt eines Insolvenzgrunds wie Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit gestellt werden.



Die Unternehmen seien unverschuldet in diese Zahlungsproblematik geraten, erklärte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Fechner. Man dürfe sie daher nicht in die Insolvenz treiben. Die Grünen-Abgeordnete Rottmann befürchtet dagegen, dass diese Entscheidung den Neustart für Überschuldete unnötig verzögere und Risiken für Gläubiger erhöhe.

