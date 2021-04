Der Bundestag will heute bundesweite einheitliche Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschließen.

Mit der Novellierung erhält der Bund die Befugnis, Kontaktbeschränkungen und Schließungen anzuordnen. Bislang sind dafür die Bundesländer zuständig. In Städten und Landkreisen, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt, soll unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr gelten. Zudem sieht der Entwurf vor, dass Schulen auf Fernunterricht umstellen müssen, sobald die Inzidenz in der betreffenden Region mehr als 165 beträgt. Ladeninhaber dürfen ab einem Schwellenwert von 150 nur noch das Abholen bestellter Waren anbieten und keine Kunden mehr empfangen. Für den Lebensmitteleinzelhandel, Apotheken und Drogerien gelten diese Einschränkungen nicht. Der Bundesrat will morgen über das Gesetz beraten.

Kritik der FDP

Kritik kommt unter anderem von der FDP. Die beabsichtigten Einschränkungen seien völlig unverhältnismäßig, sagte Generalsekretär Wissing im Deutschlandfunk. Vor allem die Ausgangssperre sei verfassungsrechtlich problematisch und ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte, gegen den man gegebenenfalls juristisch vorgehen wolle.

Schäuble verteidigt geplante Ausgangssperre

Bundestagspräsident Schäuble nannte nächtliche Ausgangssperren in Regionen mit hohen Corona-Zahlen dagegen verhältnismäßig. Der Blick ins Ausland zeige, dass alle Länder, die hohe Infektionszahlen wieder in den Griff bekommen hätten, phasenweise zu solchen Beschränkungen gegriffen hätten, sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel". Kritik an den Durchgriffsrechten des Bundes wies Schäuble zurück, ebenso wie Vergleiche mit den Verhältnissen in der Weimarer Republik. Diese seien völlig falsch. Das Gesetz sei zeitlich befristet.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.