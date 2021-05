Vom niedersächsischen Wunstorf aus ist ein Hilfsflug der Bundeswehr für Indien gestartet.

An Bord des Transporters der Luftwaffe befinden sich Teile einer mobilen Sauerstoff-Produktionsanlage. Ein zweiter Flug ist für morgen geplant. Das Gerät soll zur Bewältigung der Corona-Krise beitragen. Die Anlage reichert Außenluft auf etwa 93 Prozent Sauerstoffgehalt an, die für die medizinische Nutzung nötig sind. Anschließend wird das Gas unter hohem Druck komprimiert und in Sauerstoffflaschen abgefüllt. - Am vergangenen Samstag hatte die Luftwaffe bereits 120 Beatmungsgeräte nach Indien gebracht.



Das asiatische Land leidet derzeit besonders stark unter der Corona-Pandemie. In den vergangenen 24 Stunden starben 3.780 Menschen - so viele wie noch nie an einem Tag. Zudem wurden 382.000 Neuinfektionen registriert. Beobachter gehen von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.