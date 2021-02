Die Bundeswehr startet ihren Hilfseinsatz für das besonders von der Corona-Pandemie betroffene Portugal. Vor dem Abflug der 26 Soldatinnen und Soldaten vom Fliegerhorst Wunstorf nach Lissabon sagte der Inspekteur des Sanitätsdienstes, Baumgärtner, der Einsatz sei ein Zeichen für die europäische Solidarität. Die Lage in Portugal sei deutlich schwieriger als in Deutschland.

Die Kapazitäten in den Krankenhäusern seien am Rande der Möglichkeiten, teilweise sogar darüber hinaus, so Baumgärtner. Die Bundeswehr entsendet neben mehreren Ärzten insbesondere Pflegekräfte sowie medizinische Geräte. In Portugal breitet sich vor allem die mutierte Variante des Coronavirus aus, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde. Die Regierung in Lissabon hatte Deutschland vor gut einer Woche um Hilfe gebeten.



Wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte, weitet die Bundeswehr auch ihren Einsatz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland aus. Dafür würden 5.000 zusätzliche Kräfte abgestellt. Schon jetzt sind den Angaben zufolge knapp 18.000 Soldaten unter anderem in Impfzentren und Seniorenheimen tätig.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 03.02.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 21.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 26.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 29.01.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.