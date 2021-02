Das nach Portugal entsandte Hilfs-Team der Bundeswehr hat mit der Versorgung schwerkranker Patienten begonnen. Die 26 Ärzte und Pfleger hätten in Lissabon die Betreuung von insgesamt acht Personen übernommen, die lebensbedrohlich an Covid-19 erkrankt seien, berichten portugiesische Medien.

Die Soldatinnen und Soldaten waren am vergangenen Mittwoch von Deutschland aus nach Lissabon geflogen. An Bord waren auch Beatmungs- und Infusionsgeräte. Der Einsatz ist zunächst auf drei Wochen angelegt, kann aber verlängert werden. Der Leiter des Teams, Evers, sagte laut der Zeitung "Jornal Económico", seiner Ansicht nach sollte die Hilfe länger geleistet werden.



Portugal hat eine der höchsten Infektionsraten der Welt. In kaum einem anderen Land wurden zuletzt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mehr Neuinfektionen und mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gemeldet. Nach Angaben

des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC, steckten sich in Portugal zuletzt binnen 14 Tagen 1.652 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus an. Damit liegt Portugal vor Spanien an der Spitze der 30 erfassten Länder. Für Deutschland betrug dieser Wert demnach gut 218.

