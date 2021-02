Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat nach Beratungen mit Wirtschaftsverbänden und Kollegen aus den Bundesländern ein eigenes Öffnungskonzept in der Pandemie angekündigt.

Altmaier sagte in Berlin, er werde am Wochenende Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder darüber informieren. Eine unveränderte Fortführung der Corona-Beschränkungen könne sich Deutschland nicht leisten, erklärte der CDU-Politiker. Dabei gehe es nicht um die staatlichen Hilfsmittel, sondern um die Substanz der Wirtschaft. Die Branche wünsche sich als Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen kommende Woche klare gemeinsame Kriterien auf Bundesebene. Ein Öffnungskonzept müsse mehrere Kriterien berücksichtigen, etwa auch die Arbeitsfähigkeit der Gesundheitsämter oder die Auslastung der Intensivbetten. Altmaier betonte, es gehe ihm nicht um einen Paradigmenwechsel, sondern darum, Strategien weiterzuentwickeln und anzupassen. Zugleich kündigte er staatliche Unterstützung auch für die Zeit nach Juni an, wenn die derzeitigen Überbrückungshilfen auslaufen.

