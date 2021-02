Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat bei der Wirtschaft um Verständnis für die erneute Verlängerung des Lockdowns in der Corona-Pandemie geworben.

Altmaier sagte im Deutschlandfunk, die Enttäuschung vieler Unternehmer sei verständlich. Doch man befinde sich aktuell in einer sehr schwierigen Phase der Pandemiebekämpfung und habe auch die politische Verantwortung für die Gesundheit von 83 Millionen Menschen in Deutschland. Mit vorschnellen Öffnungen riskiere man, dass die Infektionszahlen sprunghaft wieder nach oben schnellten, betonte der CDU-Politiker. Sobald in bestimmten Gebieten die Inzidenz von 35 erreicht sei, könne dort aber über regionale Öffnungen entschieden werden - das sei eine wichtige Perspektive für die Branche. Auf weitere Wirtschaftshilfen wollte sich der Minister noch nicht festlegen. Dies sei im Bereich des Vorstellbaren, sollte eine nachgewiesene Notwendigkeit bestehen.



Zugleich verwies Altmaier auf sein für Dienstag geplantes Treffen mit Vertretern von über 40 Wirtschaftsverbänden. Dort werde man gemeinsam erörten, welche Perspektiven es gebe.

