Der CDU-Politiker Röttgen sieht in einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit das einzige wirksame Instrument zur Eindämmung der aktuellen Corona-Infektionswelle.

Aufgrund der Fehler, die die Politik in der Vergangenheit gemacht habe, seien die Möglichkeiten, auf den Anstieg der Ansteckungsfälle zu reagieren, beschränkt, sagte Röttgen im ZDF-"Morgenmagazin". Die sinkende Zustimmung zur CDU in den Umfragen sei eine Folge des Vertrauensverlusts - bedingt durch die Art des Regierens und die Kommunikation in der Pandemie.



Das Eingeständnis eines Fehlers durch Bundeskanzlerin Merkel nach dem Bund-Länder-Treffen in dieser Woche biete der Partei einen Ansatz, jetzt eine Kehrtwende zu vollziehen, betonte Röttgen. Die Bundesregierung müsse deutlich sagen, dass die derzeitige Lage viel ernster sei als noch in der ersten Infektionswelle vor einem Jahr.

