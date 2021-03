China hat einen digitalen Corona-Impfausweis für Reisende eingeführt.

Das Zertifikat zeigt Impfungen und Testergebnisse der Nutzer an. Es solle bei der weltweiten wirtschaftlichen Erholung helfen und zudem grenzüberschreitendes Reisen erleichtern, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Nach Angaben der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua können über einen QR-Code auch andere Staaten die Daten der Nutzer bei deren Einreise auslesen.



Über die Einführung eines einheitlichen Passes für Geimpfte wird auch in der Europäischen Union diskutiert.

09.03.2021