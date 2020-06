Die chinesische Regierung hat sich zum Pariser Klimaschutzabkommen bekannt und versichert, ihre Zusagen trotz der Corona-Pandemie einzuhalten.

Die nationalen Ziele werde man zu einhundert Prozent erreichen, erklärte das Umweltministerium in Peking. Forscher hatten gewarnt, dass Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft nach dem Corona-Lockdown in China vor allem die schwere Industrie des Landes fördern könnten. Dadurch seien die Klimaschutzziele gefährdet.



China ist das Land mit dem weltweit größten Ausstoß an Treibhausgasen. Die Regierung hat sich verpflichtet, die Emissionen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zu verringern.