Dänemark führt zwei Monate nach der Abschaffung sämtlicher Corona-Beschränkungen wieder die 3G-Regel ein.

Grund sind die auch in Dänemark stark gestiegenen Fallzahlen. Ein Gremium von Epidemiologen habe die Wiedereinführung des sogenannten Corona-Passes vorgeschlagen, sagte Ministerpräsidentin Frederiksen in Kopenhagen. Die Regierung will die Vorschläge heute dem Epidemieausschuss im Parlament unterbreiten. Am 10. September hatte Dänemark die letzten Corona-Beschränkungen aufgehoben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 9.11.)



+ Corona-Maßnahmen: Wie Europas Staaten gegen die Pandemie kämpfen (Stand: 7.11.)



+ Entwicklungen: Warum es trotz Impfungen zur vierten Corona-Welle kam (Stand 2.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 5.11.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 7.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.