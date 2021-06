In Dänemark ist die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske seit heute für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufgehoben.

Masken müssen nur noch im öffentlichen Nahverkehr getragen werden - und dort auch nur, wenn man keinen Sitzplatz hat. Darauf hatten sich Regierung und ein Großteil der Parlamentsparteien geeinigt. Sie reagierten damit auf den starken Rückgang der Corona-Infektionen in Dänemark.



Auch in Deutschland wird über die Maskenpflicht diskutiert. Bundesgesundheitsminister Spahn sprach sich nun für eine stufenweise Aufhebung aus. In einem ersten Schritt könne die Maskenpflicht draußen entfallen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

