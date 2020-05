Die dänische Regierung ist jetzt offenbar doch bereit, über eine Öffnung der Landesgrenzen zu reden.

Ministerpräsidentin Frederiksen sagte in einer TV-Debatte, es sei denkbar, dass Touristen mit einem Mietvertrag für ein Ferienhaus oder einer Hotelreservierung ins Land dürften. Man müsse aber erst mit den anderen Parteien im Land darüber reden.



Bundsaußenminister Maas will am kommenden Montag mit seinen Amtskollegen unter anderem aus Spanien, Italien, Österreich und Griechenland darüber beraten, wie die derzeit geltenden Reisebeschränkungen nach und nach gelockert werden können.