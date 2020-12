Dänemark verschärft wegen steigender Infektionszahlen seine Corona-Beschränkungen.

Ministerpräsidentin Frederiksen kündigte in einer Videoansprache einen Teil-Lockdown für die drei größten dänischen Städte an. Betroffen sind demnach die Hauptstadt Kopenhagen sowie mehrere umliegende Gemeinden, das westdänische Aarhus und die Stadt Odense im Zentrum des Landes. Genaue Details sollen noch bekannt gegeben werden. Die dänischen Behörden meldeten gestern mit 1.745 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert.



In Österreich wurden die Beschränkungen heute dagegen gelockert. Nach dreiwöchiger Pause durften wieder alle Geschäfte sowie Friseure und andere Dienstleister öffnen. Die ganztägige Ausgangssperre wurde in eine nächtliche von 20.00 bis 06.00 Uhr umgewandelt. Auch kann man sich wieder mit Mitgliedern eines anderen Haushalts treffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in Österreich von 522 auf zuletzt 263.

