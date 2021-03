Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz geht davon aus, dass alle Kinder und Jugendlichen noch in diesem Monat an die Schulen zurückkehren können. Einige Bundesländer haben dafür bereits Pläne entwickelt, andere sind noch zurückhaltend. Ein Überblick.

Es ist eines der umkämpftesten Felder der Lockerungs-Diskussion: Wann sollten Schulen wieder öffnen? Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befürchten bei Schulöffnungen eine schnelle Ausbreitung der ansteckenderen Coronavirusvarianten. Einige Eltern sehen durch den regelmäßigen Schulbesuch ebenfalls ein Ansteckungsrisiko für die eigene Familie. Andere hingegen sind überlastet mit Kinderbetreuung, Homeschooling und Job und sehnen Öffnungen herbei. Auch Bildungsexperten fordern seit längerem Schulöffnungen.



Nun wollen die Bundesländer das Thema angehen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst (SPD), erklärte zuletzt, sie gehe davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler noch im Monat wieder in die Schule gehen können. Die brandenburgische Bildungsministerin sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, dies sei das Ziel aller Länderkollegen – auch wenn es im Regelfall erst einmal Wechselunterricht sein werde. Das ist in den Bundesländern geplant:

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg will am 15. März vorerst bis zu den Osterferien einen nächsten Öffnungsschritt bei den Schulen gehen. Das sagte Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) dem SWR. In den Grundschulen soll es dann statt Wechselunterricht mehr Regelunterricht geben, allerdings etwa ohne Sportstunden. Ein genaues Konzept erarbeite die Kultusministerin derzeit. Fünft- und Sechstklässler sollen zudem ebenfalls wieder in die Schulen dürfen - in einem eingeschränkten Regelbetrieb. Die Präsenzpflicht bleibt wohl aber vorerst ausgesetzt. Pläne für höhere Klassen gibt es demnach noch nicht.

Bayern

In Bayern sollen fast alle Schülerinnen und Schüler noch vor den Osterferien wieder zeitweise in die Schule gehen. Wie genau das aussieht, hängt laut Ministerpräsident Söder von der regionalen Sieben-Tage-Inzidenz ab, berichtet der Bayerische Rundfunk. Liegt diese unter 50, dürfen Grundschüler wieder normal zur Schule gehen, ältere Jahrgänge bekommen dann Wechselunterricht. Bei Inzidenzen zwischen 50 und 100 gilt Letzteres für alle. Über 100 bleiben alle Schülerinnen und Schüler zu Hause - bis auf die Abschlussklassen. Die Unterrichtsform soll jeweils für eine Schulwoche gelten, selbst, wenn die Inzidenz währenddessen eine Schwelle übersteigt.

Berlin

Bereits jetzt sind die ersten bis dritten Klassen zum Teil in der Schule, ab Montag (8. März) sollen das auch die Klassen vier bis sechs dürfen. Zudem gibt es im Senat Pläne, die Oberstufen ab Klasse zehn voraussichtlich ab dem 17. März wieder im Wechselunterricht zu beschulen. Wie der rbb berichtet, fehlen bislang aber konkrete Pläne für die Stufen sieben bis neun.

Brandenburg

In Brandenburg sollen ab dem 15. März auch die weiterführenden Schulen öffnen. Ministerpräsident Dietmar (SPD) sagte im Landtag, der Schritt solle mit mehr Schnelltests an den Schulen begleitet werden.

Bremen

Der Bremer Senat berät heute über die konkrete Umsetzung der Corona-Beschlüsse. Dann könnte es auch weitere Informationen zum Thema Schule geben.

Hamburg

Bereits im Februar wurden in Hamburg weitere Schulöffnungsschritte ab dem 15. März angekündigt. Damals hieß es, Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen eins bis vier sowie der Abschlussklassen der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sollen dann in halbierten Klassen im Wechselunterricht tageweise in der Schule lernen. Diese "behutsame" Schulöffnung soll nun durch Testungen begleitet werden. Künftig sollen demnach alle Schulbeschäftigten mindestens einmal pro Woche die Möglichkeit für einen Selbsttest bekommen, später soll das auch für Schülerinnen und Schüler möglich werden.

Hessen

In Hessen soll es erst nach dem Ende der Osterferien (bis 16. April) weitere Öffnungsschritte an den Schulen geben. Das berichtet der Hessische Rundfunk unter Berufung auf einen Sprecher des Kultusministeriums. Nach den Ferien strebe man einen Wechselunterricht ab Klasse sieben an - wenn es die Infektionslage zulasse, sagte er. Zudem stellte er dann Präsenzunterricht in konstanten Lerngruppen für die Grundschulen in Aussicht.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern wird noch über konkrete Öffnungsschritte beraten. Laut NDR könnte es aber ähnliche Regeln wie in Bayern geben, also Öffnungen für fast alle Schulklassen noch vor den Osterferien.

Niedersachsen

Ab Montag soll es laut Kultusministerium an den niedersächsischen Schulen wieder eine Präsenzpflicht geben - also kein freiwilliges Lernen im Distanzunterricht mehr. Ausnahmen gibt es für vulnerable Personen. Zudem gilt eine Maskenpflicht im Unterricht. Ab dem 15. März gilt das so genannte "Szenario B", bei dem Klassen geteilt werden und die Schüler an unterschiedlichen Tagen unterrichtet werden, und zwar für: die Schuljahrgänge fünf bis sieben, die Abschlussklassen des Sekundarbereichs I, die Schuljahrgänge zwölf und 13 des Sekundarbereichs II, Abschlussklassen an Berufsbildenden Schulen, für einige Förderschulen, Tagesbildungsstätten und Berufseinstiegsschulen sowie Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf ohne Ausbildungsstelle und auch für den Primarbereich. Am 22. März soll das dann auch für alle weiteren Schülerinnen und Schüler gelten.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen sollen ab Mitte März alle Schüler der weiterführenden Schulen zumindest tageweise in den Präsenzunterricht zurückkehren. In einer Mail des Bildungsministeriums an die Schulen hieß es, geplant sei vorerst bis zu den Osterferien ein Unterricht bei halbierter Klassenstärke im Wechselmodus. Niemand solle dabei länger als eine Woche ohne Präsenzunterricht zu Hause lernen müssen.

Rheinland-Pfalz

Laut der Landesregierung von Rheinland-Pfalz sollen ab Montag die Klassenstufen fünf und sechs in den Wechselunterricht starten. Die weiteren Klassen- und Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden sowie die berufsbildenden Schulen folgen dann eine Woche später. Dabei sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, an den Präsenzphasen teilzunehmen.

Saarland

In einem Elternrundschreiben erklärt die Landesregierung das weitere Vorgehen an den Schulen. Darin heißt es, ab Montag sollen auch die Klassenstufen fünf und sechs sowie der Abiturjahrgang 2022 in die Schulen zurückkehren. Die jeweiligen Schulen sollen über die Details informieren. Ab dem 15. März sollen dann auch alle anderen Schülerinnen und Schüler ganz oder teilweise Präsenzunterricht erhalten. Details dazu sollen ebenfalls von den einzelnen Schulen herausgegeben werden.

Sachsen

In Sachsen sollen laut MDR die Schulen wie folgt öffnen, wenn die Inzidenz regional sowie landesweit unter 100 liegt: ab 10. März die Förderschulen, ab 15. März alle weiterführenden Schulen im Wechselunterricht. Zudem soll es Schnelltests für Personal und Schülerschaft geben. Diese sollen zur Pflicht werden, sobald es genügend Tests gibt.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt bleibt der Schulbetrieb weitgehend eingeschränkt. Lediglich in einzelnen Kreisen soll es ab Montag wieder täglichen Präsenzunterricht mit vollen Klassenstärken geben.

Schleswig-Holstein

Bereits am 1. März gab das Bildungsministerium folgendes regionales Vorgehen ab Montag bekannt: Die Jahrgangsstufen fünf und sechs kehren in den Präsenzunterricht zurück, der Präsenzunterricht in den Grundschulen bleibt bestehen. Das gilt allerdings nicht für Lübeck, den Kreis Pinneberg, das Herzogtum Lauenburg sowie den größten Teil des Kreises Schleswig-Flensburg. Dort gibt es ab Montag Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen fünf und sechs. Dieser bleibt auch in den Grundschulen bestehen. Flensburg und die angrenzenden Gemeinden des Kreises Schleswig-Flensburg bleiben hingegen beim Distanzlernen.

Thüringen

In Thüringen bleibt es vorerst bei den aktuellen Regelungen. Ein Sprecher des Kultusministeriums sagte, zurzeit sei noch nicht abzusehen, ob eine Schulöffnung für alle Schülerinnen und Schüler im März möglich sei. Laut Thüringer Verordnung dürfen Schüler der oberen Klassen nur dann in die Schule gehen, wenn die Inzidenz eine Woche lang stabil unter 100 liegt.

