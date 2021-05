In Deutschland ist eine Debatte über eine mögliche Aufhebung der Maskenpflicht aufgekommen. Die Bundesregierung warnte vor etwaigen Lockerungen. Es gebe genug Grund, dieses wirksame Mittel nicht aus der Hand zu geben, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund sprach sich gegen eine zu schnelle Aufhebung der Maskenpflicht aus.

Der Handelsverband Deutschland betonte, es handele sich um eine akzeptierte, unproblematische und gleichzeitig hochwirksame Maßnahme, die sich bewährt habe und im Alltag der Menschen längst angekommen sei.



Ausgelöst worden war die Debatte durch eine Ankündigung der niedersächsischen Landesregierung, die Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 nach Pfingsten aufzuheben. Inzwischen teilte Landesgesundheitsministerin Behrens mit, man werde diesen Schritt nicht gehen. Auch Hessen und das Saarland betonten, man halte an der Maskenpflicht fest. In den Sozialen Netzwerken sorgte der Vorstoß für Empörung und Unverständnis. Unter dem Hashtag #diemaskebleibtauf protestierten etwa zahlreiche Twitter-Nutzer gegen die Pläne.



In den USA hatte Gesundheitsbehörde CDC kürzlich mitgeteilt, vollständig Geimpfte könnten künftig in den allermeisten Situationen auf eine Maske verzichten. Kalifornien kündigte heute an, es werde ab Mitte Juni weder Abstandsregeln noch eine Begrenzung für Kundenzahlen in Geschäften geben. Nur Ungeimpfte müssten dann weiter Masken tragen.

