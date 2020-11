Wenige Tage vor neuen Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie sinkt die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen nur langsam. Einige Politiker sprechen sich bereits dafür aus, den "Lockdown light" zu verlängern. Dabei sei die Wirksamkeit der Maßnahmen gar nicht erwiesen, kritisiert der Medizinstatistker Gerd Antes.

Antes sagte im Deutschlandfunk, über den Sommer sei es versäumt worden, wichtige Daten zu erheben, die bei der Bestimmung effektiver Einzelmaßnahmen hätten helfen können. Zur Wirksamkeit der beschlossenen Kontaktbeschränkungen gebe es deshalb fast keine Studien. Dennoch vermittelten viele Politiker fälschlicherweise den Eindruck, dass sie Bescheid wüssten, wie wirksam bestimmte Regelungen seien, kritisierte Antes im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Biometriker war früher Mitglied der beim Robert-Koch-Institut angesiedelten Ständigen Impfkommission.

Öffentliche Verkehrsmittel? "Wahrscheinlich einer der großen Treiber der Pandemie"

Antes nannte es grob fahrlässig, Busse und Bahnen in voller Auslastung fahren zu lassen. Das sei wahrscheinlich "einer der großen Treiber der Pandemie". Außerdem sei es problematisch, die Gastronomie zu schließen. Treffen würden dadurch wahrscheinlich in den schwerer kontrollierbaren privaten Bereich gedrängt, meinte Antes.

Lauterbach (SPD) für Aufteilung der Schulklassen

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach räumte ein, dass die Anfang November verhängten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie schwächere Wirkung zeigten als angenommen. "Wahrscheinliche Ursache" seien eine zu geringe Beschränkung privater Kontakte und der aufrechterhaltene Schulbetrieb, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Lauterbach plädierte dafür, die Klassen künftig aufzuteilen sowie Präsenz- und Heimunterricht im wöchentlichen Wechsel anzubieten. Außerdem sollte der Teil-Lockdown verlängert werden.

Brinkhaus (CDU): "Weiter erhebliche Anstrengungen erforderlich"

So konkret wurde Unionsfraktionschef Brinkhaus noch nicht. Er schrieb aber an die Abgeordneten von CDU und CSU, nach zwei Wochen Teil-Lockdown stelle man fest, dass auch in den nächsten Wochen erhebliche Anstrengungen notwendig seien, um deutlich schärfere Mittel wie Ausgangssperren, Schließungen von Geschäften und Massentests zu vermeiden.



Am Montag wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder eine Zwischenbilanz ziehen. Die Bundesregierung hat bereits klar gemacht, dass sie derzeit keinen Anlass für Lockerungen sieht.



Das Robert Koch-Institut meldete heute früh 22.461 neue Infektionen mit dem Coronavirus - rund 1.000 weniger als gestern.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.