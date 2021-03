Nach Meinung der Deutschen Stiftung Patientenschutz verkommt die ethisch festgesetzte Impf-Reihenfolge in Deutschland zur Farce.

Vorstand Brysch sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, Länder, Städte und Gemeinden machten inzwischen, was sie wollten, obwohl noch immer mehr als drei Millionen Menschen der ersten Prioritätsgruppe nicht gegen das Coronavirus geimpft worden seien. Bundesregierung und Bundestag hätten versprochen, alte und kranke Menschen zuerst zu schützen. Stattdessen herrsche das Recht der Starken, Schnellen und Lobbyisten.



Brysch reagierte damit auf Fälle, in denen von der festgelegten Impf-Reihenfolge abgewichen wurde oder werden soll. Im sächsischen Vogtland gibt es Pläne, wegen hoher Infektionszahlen ab Ende der Woche alle Menschen ab 18 Jahren zu impfen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, plädierte dafür, Haus- und Fachärzte in Zukunft selbst entscheiden zu lassen, wen sie zuerst impfen.

