Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt hat die Bundesregierung aufgefordert, Druck auf Unternehmen auszuüben, die sich gegen Möglichkeiten zum Homeoffice sträuben. Sie sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", nötig sei eine Corona-Arbeitsschutzverordnung, die Unternehmen verpflichte, überall dort, wo es möglich sei, Homeoffice anzubieten.

Arbeitgebern, die ohne Grund Präsenz einforderten, müsse mit Bußgeldern Druck gemacht werden, so Göring-Eckardt. Die neue Juso-Chefin, Rosenthal, hatte Bund und Länder bereits gestern aufgefordert, Arbeitgeber stärker in die Pflicht zu nehmen: Es sei ein Armutszeugnis, dass man sich nicht dazu habe durchringen können, mehr zu formulieren als die freundliche Bitte, Homeoffice doch möglich zu machen, sagte sie. Arbeitnehmer müssten besser geschützt werden.



Der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, Berg, betonte : "Für die gesamte Dauer der Pandemie ist es ein zwingendes Gebot, ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten, sofern es die berufliche Tätigkeit zulässt." Am größten sei der Handlungsbedarf in der öffentlichen Verwaltung. Das noch immer weit verbreitete Festhalten an der Präsenzkultur sei anachronistisch.

Jede/r Vierte im Homeoffice

Aktuell arbeitet jeder vierte Berufstätige ausschließlich im Homeoffice, wie tagesschau.de unter Berufung auf eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom von Anfang Dezember berichtet. Das entspreche 10,5 Millionen Berufstätigen. Auf weitere 20 Prozent treffe das zumindest teilweise zu. Vor dem Beginn der Pandemie hatten demnach nur drei Prozent der Berufstätigen ausschließlich im Homeoffice gearbeitet, weitere 15 Prozent teilweise.



Bund und Länder hatten nach ihren Beratungen am Dienstag die Firmen dringend gebeten, im Sinne der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Auf Twitter setzte daraufhin eine Debatte ein unter dem Schlagwort #MachtBueroszu. Nutzerinnen und Nutzer erzählen etwa Geschichten aus ihrem Alltag mit Präsenzpflicht und ihrem Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf der Internetseite rbb24 sprechen Angestellte von Berliner Unternehmen und Behörden über die Gründe, warum sie ins Büro müssen.

"Mehr schaden als helfen"

Nach Einschätzung des Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, würde die Bundesregierung mit gesetzlichen Vorgaben zum Homeoffice mehr Schaden anrichten als helfen. Er sagte ebenfalls der Deutschen Presse-Agentur, fast 60 Prozent der Beschäftigten in Deutschland könnten gar nicht von zu Hause aus arbeiten - häufig weil ihre Arbeit einen Dienst an anderen Menschen beinhalte.



Vertreter der Gewerkschaften widersprechen: Niemand wolle die Arbeit am Band bei Daimler oder die Altenpflege ins Homeoffice verlagern, sagte etwa der DGB-Vorsitzende Hoffmann. "Aber da, wo mobiles Arbeiten möglich ist, sollte man den Menschen einen Anspruch auf mehr Zeitautonomie gewähren."

@DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.