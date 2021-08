Hausärzte und Intensivmediziner haben die Entscheidung der Bundesregierung begrüßt, Corona-Beschränkungen nicht mehr ausschließlich an die Wocheninzidenz zu knüpfen. Kritik kam dagegen vom SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach.

Der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Weigeldt, bezeichnete den Beschluss der Regierung als überfällig. Die geplante Berücksichtigung der Hospitalisierungsrate sei ein richtiger Schritt, für den es höchste Zeit sei, sagte er der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.



Zustimmung kam auch von der Vereinigung der Intensivmediziner. Deren Präsident Marx erläuterte im ZDF, die Inzidenz werde aber weiterhin beachtet und bleibe relevant. Es gebe generell einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Neuinfektionen und der Krankenhausbelegung. Derzeit stelle diese aber "überhaupt kein Problem" dar. Die Lage müsse jedoch täglich beobachtet werden.

Lauterbach: Kinder werden Durchseuchung ausgesetzt

Auch die Münchner Virologin Protzer sieht in der Hospitalisierungsrate von Corona-Patienten einen wichtigen Richtwert, um zur Normalisierung zurückzukehren. Protzer sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die bislang maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 sei lediglich gut, um ein Gefühl zu bekommen, wie die Lage sei. Einen konkreten Wert müsse man anhand der Betten- und Pflegesituation genau berechnen.



SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach nannte es dagegen zynisch, den Inzidenzwert in den Hintergrund zu schieben. Besonders Kinder würden auf diese Weise der Durchseuchung ausgesetzt. Seine Prognose sei, dass noch vor der Bundestagswahl die Inzidenzwerte so rasant steigen würden, dass auch die Krankenhausfälle deutlich zunehmen würden.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz wies unterdessen auf den noch immer lückenhaften Impfschutz bei den Beschäftigten in Pflegeheimen. Die Impfbereitschaft beim Personal in der Altenpflege sei teilweise nicht so hoch wie sie sein sollte, sagte der Vorsitzende der Stiftung, Brysch, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das betreffe sowohl stationäre Einrichtungen als auch mobile Pflegedienste.

Hospitalisierungsrate liegt bei 1,28

Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hatte sich gestern darauf geeinigt, Beschränkungen im öffentlichen Leben nicht mehr an die Höhe der Infektionszahlen zu knüpfen. Die Inzidenz verliert wegen der steigenden Impfquote an Aussagekraft. Stattdessen soll nun die Quote der Krankenhausbehandlungen der entscheidende Indikator werden.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 58. Vor einer Woche hatte der Wert bei 37,4 gelegen. Die Hospitalisierungsrate liegt laut RKI bei 1,28. Die Rate gibt die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche an. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie lag der Wert bei über zehn.

