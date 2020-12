In mehreren Bundesländern nehmen wegen der hohen Coronazahlen die Bedenken gegen den Besuch von Gottesdiensten an Weihnachten zu.

Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Kretschmer und Haseloff, rieten von einem Kirchenbesuch ab. Jeder müsse Kontakte reduzieren, sagte Kretschmer im MDR. Das sei zwar für viele Menschen bitter, sie sollten es aber zum Schutz der Angehörigen tun. Wie Kretschmer kündigte auch Haseloff an, nicht an einem Weihnachts-Gottesdienst teilzunehmen. Der bayerische Staatskanzleichef Herrmann sagte, es werde im Freistaat keine Christmetten am späten Abend geben. Er verwies auf die ab 21 Uhr geltende Ausgangssperre.



Kanzleramtschef Braun sprach sich im RBB für sogenannte Hybrid-Gottesdienste zu Weihnachten aus, die in der Kirche, aber auch per Video-Stream verfolgt werden können.



Bei ihren gestrigen Beratungen hatten Bund und Länder beschlossen, dass sich Gottesdienstbesucher anmelden müssen. Zudem gelten ein Abstand von 1,5 Metern sowie Maskenpflicht und Gesangsverbot.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.