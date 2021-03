Trotz steigender Corona-Infektionszahlen hat sich der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans dafür ausgesprochen, die Schulen zumindest für Wechselunterricht weiter offen zu halten.

Es gebe zu viele Kinder, die zu Hause nicht angemessen am Digital-Unterricht teilnehmen könnten und wenig Unterstützung hätten, sagte Walter-Borjans den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, rechnet hingegen mit einer baldigen Rückkehr zum Distanz-Lernen. Es gebe nur eine Möglichkeit, die Schulen auch in einer dritten Welle zu einigermaßen sicheren Orten zu machen: Indem man die Lehrerschaft impfe und gleichzeitig mindestens zweimal in der Woche Schnelltests für alle durchführe, sagte Meidinger der "Bild am Sonntag". An beidem hake es jedoch massiv. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE), monierte einen fehlenden Infektionsschutz an den Schulen. Mit Blick auf die steigenden Neuinfektionen speziell bei Kindern sagte Verbandschef Beckmann: "Wir brauchen die klare Definition einer Notbremse für den Schulbereich."



Die Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, Lütkes, beklagte ein "Zuständigkeits- und Organisationschaos". Es fehle an einem tragfähigen Konzept, wie die sich immer weiter öffnende Bildungsschere geschlossen werden könne. "Parlamentarische und exekutive Unfähigkeit" werde auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen ausgetragen, kritisierte Lütkes in den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Kultusminister wollen Schulen offen halten

Im Vergleich zu allen anderen Lebensbereichen müssten Schulen am längsten geöffnet bleiben, heißt es hingegen im Beschluss der Kultusministerkonferenz vom Donnerstag. "Wir ringen um jeden Tag der Präsenzbeschulung", sagte die brandenburgische Bildungsministerin und Präsidentin der KMK, Ernst (SPD). Im "Bayerischen Rundfunk" erklärte sie später, man tue Kindern "etwas an", wenn Schulen monatelang geschlossen blieben. Die Aussage der Kultusminister sei ja nicht, Schulen um jeden Preis offen zu halten. "Aber was nicht geht, ist, dass andere gesellschaftliche Bereiche offen gehalten werden, wie Baumärkte, und die Schulen geschlossen werden."



Damit die Schulen nicht direkt wieder schließen müssen, sollten Lehrkräfte im Präsenzunterricht Vorrang bei der Impfkampagne bekommen, forderten die Ministerinnen und Minister nach Beratungen in der Kultusministerkonferenz (KMK). Grundschullehrer werden zwar inzwischen vorrangig geimpft, Lehrkräfte weiterführender Schulen müssen aber noch warten.

Inzidenz weiter der richtige Maßstab?

Die Kultusminister fordern zudem eine Prüfung, ob bei Entscheidungen über Schulschließungen künftig weiterhin vor allem der sogenannte Inzidenzwert ausschlaggebend sein soll. Die Begründung: Wenn Kinder und Jugendlichen nun zunehmend getestet würden, würden automatisch mehr Fälle gefunden - und dadurch stiegen auch die Inzidenzwerte. Außerdem gebe es Fortschritte bei den Impfungen von Lehrerinnen und Lehrern. Auch, weil die Quote der geimpften Bevölkerung und des pädagogischen Personals steige, müsse der Inzidenzwert anders betrachtet werden, forderte KMK-Präsidentin Ernst.

Streit um Rücknahme der Öffnungen

Einige Städte und Kommunen haben angesichts der steigenden Infektionszahlen ihren Öffnungskurs bereits angepasst. In Sachsen sind die Schulen in den Landkreisen Meißen, Nordsachsen, Zwickau und Erzgebirge ab Montag dicht. In Nordrhein-Westfalen dürfen die Schulen in Düren, Wuppertal und dem Oberbergischen Kreis zum Distanzunterricht zurückkehren. Zuvor hatte das Land den Städten Dortmund und Duisburg verboten, die Schulen aufgrund der Pandemielage wieder zu schließen. Auch mehrere Kreise in Nordrhein-Westfalen hatten die Schulöffnungen zurücknehmen wollen, waren aber von der Landesregierung gestoppt worden. Auf Twitter machte daraufhin der Hashtag #WirsindDortmund die Runde, unter dem sich beispielsweise betroffene Schülerinnen und Schüler meldeten, welche die Ansteckungsgefahr im Präsenzunterricht für zu hoch halten.



Der Präsident des Deutshen Städtetags, Jung, sagte, er mache sich Sorgen, dass die Corona-Politik von Bund und Ländern auch die Unterstützung vieler Oberbürgermeister verliere. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe betonte er, die Beschlüsse zur Öffnung von Schulen und Kitas ohne eine erkennbare Teststrategie sei ein "Durcheinander" und mache ihn wütend.

28.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne

Insgesamt waren nach Angaben der KMK in der vergangenen Woche rund 2.300 Schulen in Deutschland geschlossen. Die Zahlen geben allerdings nur einen groben Überblick, da nicht alle Bundesländer Zahlen meldeten und in Hamburg zudem noch Ferien waren. Es lagen Daten zu rund 23.000 Schulen vor, insgesamt gibt es im Land rund 40.000 Schulen und Berufsschulen.



Den Ländern waren in der vergangenen Woche außerdem knapp 4.000 Corona-Infektionen unter Schülerinnen und Schülern bekannt (Vorwoche knapp 3.000), darüber hinaus waren rund 28.000 Kinder und Jugendliche in Quarantäne (Vorwoche 16.300). Insgesamt gibt es rund elf Millionen Schüler in Deutschland.

