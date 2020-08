Die Kultusministerin von Schleswig-Holstein, Prien, hält einen Regelbetrieb an den Schulen auch in Corona-Zeiten für möglich. Die Schulen in ihrem Bundesland seien gut vorbereitet, sagte Prien im Deutschlandfunk.

Die CDU-Politikerin betonte, dass es Fördermöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen gebe. Die Forderung nach einer Entschlackung des Lehrplans wies Prien zurück. Die Erstellung von Lehrplänen sei ein wissenschaftlich begleiteter Prozess, der mehrere Jahre dauere, und nicht mal so eben gemacht werden könne. Lehrkräfte hätten aber unter anderem die Auswahl, welchen Lernstoff sie in Prüfungen abfragten. Die Ko-Vorsitzende der SPD, Esken, bezeichnete eine Rückkehr zur Normalität an den Schulen dagegen als eine Illusion.



Grünen-Chefin Baerbock fordert, dass der Bund mehr Verantwortung übernimmt und Maßnahmen koordiniert. Kinder hätten ein Recht auf Bildung, diesem müsse man nachkommen, sagte sie im SWR-Hörfunk. Der Bund könne zum Beispiel durch einen Bildungsfonds Unterstützung leisten. Damit könnten Hilfsgelder für die Digitalisierung, aber auch zusätzliche Lehrkräfte und Sozialarbeiter an Schulen koordiniert werden. So könnten Klassen kleiner gehalten und Abstandsregeln durchgesetzt werden. Da müsse der Bund massiv unterstützen.



Nach Ansicht der Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung ist ein Regelbetrieb unmöglich. Ihr Vorsitzender Beckmann sagte der Zeitung "Die Welt", die Politik habe etwas als realisierbar dargestellt, was selbst bei gleichbleibend niedrigem Infektionsgeschehen nicht umgesetzt werden könne. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sprach von einem "hohen Risiko".

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern?

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Wer setzt sie eigentlich durch?

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist

Ansteckung und Übertragung

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus?

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus?

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Test und Schutz

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.