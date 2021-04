Die Stadt München hat entschieden, künftig nicht mehr aufzuschlüsseln, aus welchen Vierteln besonders viele Corona-Neuinfektionen gemeldet werden. Hintergrund sind Befürchtungen, die Menschen dort könnten stigmatisiert werden. Aus Politik und Ärzteschaft kommen jedoch Forderungen, in Stadtteile mit hohen Inzidenzen mobile Impfteams zu entsenden, um die Immunisierung dort zu beschleunigen.

Bayerns Landeshauptstadt München begründete ihre Entscheidung auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks damit, dass die Aufschlüsselung keine Auskunft darüber gebe, wo die Infektion stattfinde, sondern nur darüber, wo infizierte Menschen wohnten. In Nordrhein-Westfalen hatte die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft NRW, Celik, vor einer Vorverurteilung gewarnt. Eine Impfpriorisierung ausgehend von sozialräumlichen Gegegenheiten würde eine Stigmatisierung bedeuten, sagte Celik dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Mit Blick auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Niedriglohnbereich, in denen der Infektionsschutz nicht immer beachtet werde, warb Celik für konsequentes Testen. Die Politik müsse Sorge dafür tragen, dass alle Arbeitgeber dies ermöglichten.

Paritätischer Wohlfahrtsverband und Intensivmediziner für Impfungen in "sozialen Brennpunkten"

Das Vorstandsmitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Schneider, begrüßte den Vorschlag, verstärkt an sogenannten sozialen Brennpunkten gegen das Coronavirus zu impfen. Es gehe um den Schutz für alle, wenn man mit mobilen Impfteams in solchen Wohngebieten die Infektion im Keim ersticke, sagte Schneider im Deutschlandfunk (Audio-Link). Man habe es in der Pandemie mit einer schlimmen Form der Ausgrenzung zu tun, meinte Schneider. Das Thema Armut sei weitgehend ausgeblendet worden. Er verwies dabei auf die schwierige Situation von Menschen, die in beengten Wohnverhältnissen lebten oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren müssten.



Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hatte an Länder und Kommunen appelliert, verstärkt an "sozialen Brennpunkten" Menschen gegen das Coronavirus zu impfen. Dies würde Kliniken entlasten. Auf den Intensivstationen lägen überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten sowie Menschen mit Migrationshintergrund.

