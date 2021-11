In Berlin ist die Einführung von 2G-Regeln geplant.

Dies werde vorbereitet, sagte Gesundheitssenatorin Kalayci von der SPD dem "Tagesspiegel". Laut der Zeitung könnte die Einführung einer entsprechenden Regelung zum Ende der Woche erfolgen. Derzeit gilt in Berlin, dass etwa Betreiber von Restaurants oder Veranstalter selbst entscheiden können, ob sie den Zutritt zu ihren Innenräumen nur Geimpften und Genesenen oder auch Getesteten erlauben.



Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg hält 2G-Regeln nicht für sinnvoll. 3G-Modelle, also negativ Getesteten auch Zugang zu gewähren, seien der bessere Ansatz, sagte der FDP-Politiker im ARD-Fernsehen. Den Druck auf Nicht-Geimpfte weiter massiv zu erhöhen führe nicht zum Erfolg.



Sachsens Ministerpräsident Kretschmer verlangte eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Man brauche wieder kostenlose Tests, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Nötig sei zudem 3G am Arbeitsplatz und 2G, so lange es nicht anders möglich sei.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.