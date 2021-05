Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband fordert von Bund und Ländern rasch konkrete Vorgaben zur Wiedereröffnung von Restaurants und Hotels.

Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte der "Rheinischen Post", die Branche erwarte die neuen Verordnungen bis spätestens 17. Mai in allen Bundesländern. Darin müssten konkrete Öffnungstermine genannt und weitere Details definiert werden. Hartges verwies auf die sinkenden Infektionszahlen.



In mehreren Bundesländern dürfen Gastronomie und Hotels mit Schutzkonzepten öffnen. Bedingung dafür ist allerdings eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 in der betroffenen Region.

