Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) kritisiert das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten, das inzwischen in mehreren Bundesländern gilt.

Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), sie habe Zweifel, ob die Maßnahme in dieser Form und in dieser Geschwindigkeit verhältnismäßig sei. So seien viele juristische Fragen ungeklärt - zum Beispiel, ob ein Hotelier darauf bestehen könne, dass ihm ein Negativtest vorgelegt werde. Auch müsse aus haftungsrechtlichen Gründen eigentlich eine Kopie von einem solchen Dokument angefertigt werden. Es sei aber unklar, ob das datenschutzrechtlich zulässig sei.

Bundesweit einheitliche Regeln gefordert

Hartges betonte, grundsätzlich brauche man bundesweit einheitliche Regeln - vor allem für die Gäste. Das sei einfacher zu kommunizieren und erhöhe die Akzeptanz. Nach den Worten der Dehoga-Hauptgeschäftsführerin ist die jetzige Lage - gerade zu Beginn der Herbstferien - eine "Katastrophe" für die Branche. Es hagle Stornierungen, und das sei bitter. Zwar müsse man das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen. Es gebe aber auch um die Interessen der Wirtschaft - und sie frage sich, ob dieser Balanceakt gelungen sei.

Auch Köln überschreitet Inzidenzzahl von 50

Die Zahl der bestätigten Neuinfektion in Deutschland war zuletzt um mehr als 4.700 Fälle gestiegen. Inzwischen hat auch die Stadt Köln die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten und schärfere Auflagen verhängt. In Berlin gelten seit heute ebenfalls strengere Vorgaben für private Feiern, außerdem gibt es nun eine Sperrstunde.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.