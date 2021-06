In der russischen Hauptstadt Moskau sind innerhalb eines Tages 144 Menschen an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion gestorben. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, sei dies der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Landesweit steigen auch die Neuinfektionen wieder kontinuierlich an.

Die Zahl neuer Fälle pro Tag erhöhte sich nach offiziellen Angaben von etwa 9.000 Anfang Juni auf über heute den dritten Tag in Folge 20.000. Die Behörden führen dies auf die Ausbreitung der Delta-Variante, einen laxen Umgang mit den Schutzmaßnahmen sowie auf eine Impfmüdigkeit der Bevölkerung zurück. Der Kreml kündigte an, deshalb den Impfdruck auf die Menschen zu erhöhen. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok wird wegen der Delta-Variante das öffentliche Leben wieder eingeschränkt. Restaurants dürfen laut Stadtverwaltung keine Speisen mehr servieren, Zusammenkünfte von mehr als 20 Menschen werden untersagt. Die Maßnahmen sollen 30 Tage in Kraft bleiben.



Auch in Großbritannien ist wegen der Mutante des Coronavirus die Zahl der Neuinfektionen mit fast 20.000 auf den höchsten Stand seit mehr als vier Monaten gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.