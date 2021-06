Nach Erkenntnissen des Robert Koch-Instituts führt die Delta-Variante des Coronavirus häufiger zu Krankenhaus-Aufenthalten als frühere Mutanten.

RKI-Präsident Wieler sagte in Berlin, die Quote der Hospitalisierung liege bei der zuerst in Indien nachgewiesenen Variante laut den vorliegenden Zahlen bei elf Prozent. Bei der Alpha-Variante gehe man in vergleichbaren Altersgruppen von fünf Prozent aus. Wieler ergänzte, der Unterschied sei in der Altersgruppe von 15 bis 34 Jahren besonders ausgeprägt.



Er warnte mit Blick auf die hoch ansteckende Delta-Variante vor Nachlässigkeit bei den Impfungen. Es sei wichtig, den vollen Impfschutz zu erlangen. Nur so sei man ausreichend gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt, betonte der RKI-Präsident.

Spahn: Delta-Variante wird dominieren

Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte, die Delta-Variante werde über den Sommer auch hierzulande die Oberhand gewinnen. Dies sei eher eine Frage von Wochen als von Monaten. Bei der Rückkehr aus dem Urlaub sollten die Menschen daher verstärkt kostenlose Testangebote nutzen, gerade auch mit Blick auf den Schulbeginn nach den Ferien, betonte der CDU-Politiker.



Seinen Angaben zufolge haben in Deutschland inzwischen fast 53 Prozent der Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten. Gut 34 Prozent sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.