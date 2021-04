In mehreren deutschen Großstädten ist am Abend gegen Ausgangsbeschränkungen demonstriert worden.

Die Deutsche Presse-Agentur schreibt, in Frankfurt am Main seien etwa 300 Demonstranten mit Plakaten durch die Innenstadt gezogen. Einige hätten zudem Feuerwerkskörper gezündet. Proteste gab es demnach auch in Hannover und Berlin.



Die Gewerkschaft der Polizei hält nach eigenen Angaben flächendeckende Kontrollen zur Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen in Deutschland für unrealistisch. Sorge bereite der GdP eine zunehmende Aggressivität mit verbaler oder teilweise auch körperlicher Gewalt bei den Kontrollen, ist in der "Bild am Sonntag" zu lesen.



Die Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr treten in Kraft, wenn in einer Stadt oder einem Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Wert von 100 liegt.

