Für strengere Corona-Maßnahmen sind heute Menschen in mehreren Städten auf die Straße gegangen.

Nach Angaben der Veranstalter von der Initiative "Zero Covid" gab es bei den Kundgebungen in mehr als 30 Städten in Deutschland und Österreich insgesamt tausende Teilnehmer. Laut Polizei demonstrierten zum Beispiel in Bremen und Hannover insgesamt mehr als 200 Menschen, in Göttingen etwa 50.



"Zero Covid" ist eine Initiative mit dem Ziel, die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf nahezu Null zu drücken.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.