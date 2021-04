Für strengere Corona-Maßnahmen sind heute Menschen in mehreren Städten auf die Straße gegangen.

Nach Angaben der Veranstalter von der Initiative "Zero Covid" gab es bei den Kundgebungen in mehr als 30 Städten in Deutschland und Österreich insgesamt tausende Teilnehmer. Laut Polizei demonstrierten zum Beispiel in Bremen und Hannover insgesamt mehr als 200 Menschen, in Göttingen etwa 50.



"Zero Covid" ist eine Initiative mit dem Ziel, die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf nahezu Null zu drücken.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 10.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Nun auch in Arztpraxen (Stand: 06.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 09.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.