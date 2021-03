In mehreren Städten hat es wieder Proteste gegen die Corona-Auflagen gegeben.

In Dresden versammelten sich trotz des Verbots einer "Querdenken"-Demonstration mehrere Hundert Personen. Viele trugen keine Maske und achteten auch nicht auf Mindestabstände. Sperren wurden durchbrochen und Polizisten bedrängt. Nach jüngsten Angaben wurden zwölf Einsatzkräfte verletzt. Sachsens Wirtschaftsminister Dulig sprach von schockierenden Bildern.



Unter dem Motto "Es reicht" waren Demonstrationen in den 16 Landeshauptstädten angekündigt. In Berlin protestierten mehrere Hundert Menschen vor dem Bundesgesundheitsministerium gegen Grundrechtseinschränkungen. In München löste die Polizei die Versammlung unter anderem wegen Verstößen gegen Maskenpflicht und Mindestabstand auf. In Stuttgart wurde ein Fernsehteam angegriffen. Der Deutsche Journalistenverband verurteilte die Übergriffe und forderte die Ermittlungsbehörden auf, alle Versuche zu ahnden, die auf eine Einschränkung der Pressefreiheit abzielten.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.