Vor dem Hintergrund sinkender Corona-Infektionszahlen wird über die Frage diskutiert, ob zu Ostern wieder Urlaubsreisen ermöglicht werden sollen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, sprach sich für ein abgestuftes Vorgehen je nach Inzidenzwert aus. Man könne zunächst Urlaub im eigenen Land in Ferienwohnungen zulassen, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, ebenfalls CDU, sagte der Zeitung "Die Welt", man habe einen klaren Fahrplan für eine Öffnungsstrategie verabredet. Der sächsische Regierungschef Kretschmer meinte dagegen, zu große Mobilität bereits im April wäre Gift. In der "Bild am Sonntag" kündigte der Christdemokrat an, dass Gaststätten und Hotels in seinem Bundesland auch über Ostern geschlossen bleiben sollen.



SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sagte der "Welt am Sonntag", die Osterwochen müssten genutzt werden, mit möglichst geringen Kontakten die noch immer drohende dritte Welle in der Corona-Pandemie mit den gefährlichen Mutationen abzuwenden. Er wäre schon froh, wenn man es ohne dritte Welle bis Ostern überhaupt schaffe, betonte Lauterbach.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.