Das französische Département Moselle an der Grenze zu Deutschland wird ab Dienstag als Virusvariantengebiet eingestuft. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Die Einstufung hat weitreichende Folgen für den Alltag in der Grenzregion, weil die Einreise aus Frankreich erschwert wird.

Betroffen davon sind das Saarland und Rheinland-Pfalz. In der Region Moselle hat sich zuletzt die Coronavirus-Mutante stark ausgebreitet, die erstmals in Südafrika nachgewiesen wurde.



Von Dienstag an muss nun der grenzüberschreitende öffentliche Nahverkehr gestoppt werden, weil ein Beförderungsverbot gilt. Berufspendler müssen einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen. Grenzkontrollen auf deutscher Seite soll es aber nicht geben. Geplant sind stattdessen Kontrollen im Hinterland durch Schleierfahndung.



Deutschland hatte zuvor schon Tschechien und das österreichische Bundesland Tirol als Virusvariantengebiete eingestuft.

Frankreichs Regierung besorgt

Die französische Regierung bemüht sich unterdessen, eine Situation wie an der deutschen Grenze zu Tschechien oder Tirol zu verhindern. Diese käme einer Grenzschließung gleich, sagte Frankreichs Europa-Staatssekretär Beaune. Das wolle man nicht. Beaune verwies auf die 16.000 Berufspendler in der Grenzregion zwischen Frankreich und Deutschland. Er schlug Corona-Tests vor, die nicht jeden Tag, sondern alle zwei oder drei Tage obligatorisch seien. Beaune will morgen mit dem deutschen Europa-Staatsminister Roth (SPD) beraten.

Strobl für Tests in Grenzregionen

Baden-Württembergs Innenminister Strobl will mit Hilfe von massenhaften Tests mögliche Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz vermeiden. In einem Brief des CDU-Politikers an Ministerpräsident Kretschmann und Gesundheitsminister Lucha von den Grünen, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, heißt es, da man bei den Impfungen auf absehbare Zeit nicht schnell genug vorankommen werde, werbe er dafür, die Pandemie in den Grenzregionen durch eine umfassende Test-Strategie bestmöglich einzudämmen. Durch die Ausweisung von Virusvarianten-Gebieten drohten neuerliche Binnengrenzkontrollen, die dringend vermieden werden müssten.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.